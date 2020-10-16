16 Ekim 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Geride bıraktığımız transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yaptığı sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı birkaç hamleyle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflerken, yönetimin ocak ayında dünya yıldızı futbolcuyu takıma kazandıracağı öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:58
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yapmıştı.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Yaptığı transferler kadar takımdan gönderdiği isimlerle de gündem olan Kanarya, kiralık futbolcular dahil 25 isimle yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Takımı baştan aşağı yenileyerek geniş rotasyonlu bir kadro kuran Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı daha da güçlendirerek kupaya uzanmayı hedefliyor.

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