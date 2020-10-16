Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı imzaya gelecek

Geride bıraktığımız transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yaptığı sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı birkaç hamleyle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflerken, yönetimin ocak ayında dünya yıldızı futbolcuyu takıma kazandıracağı öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:58 ABONE OL