17 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut taktiğini belirledi! Güvenliği elden bırakmayacak

Bulut taktiğini belirledi! Güvenliği elden bırakmayacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Fenerbahçe'nin teknik direktörü , Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Göztepe maçının taktiğini belirledi. Kolay gol atan sarı-lacivertli takım, önceliği savunmaya verecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Teknik direktör bir taraftan takımını hazırlarken bir yandan da yarın konuk olacakları Göztepe'yi analiz ediyor. Sarı-kırmızılı takımın iç saha maçlarında kolay gol bulması ise dikkat çekiyor. İzmir ekibi ligde evinde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'inde 2 ve daha fazla gol attı. Yardımcılarıyla birlikte maç taktiğini oluşturan Bulut'un savunma güvenliğine yine öncelik vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, (2-1) ve Galatasaray (0-0) deplasmanlarında olduğu gibi defansı sağlam tutacak. Hızlı ataklarla 3 puanı almaya çalışacak. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Tisserand'ın forması için Sadık Çiftpınar ile yarışıyor. İbre Sadık'tan yana. Orta sahada formda Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın yerleri garanti. Üçüncü forma için Jose Sosa ve sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş savaşıyor. Yeni transfer Dimitris Pelkas'ın yedek soyunması bekleniyor. Kanatlarda ise Valencia, Thiam ve Ferdi Kadıoğlu'dan ikisi olacak.

GOL KOZU SAMATTA

İleri uçta Mbwana Samatta'nın yine tek forvet olarak maça başlaması bekleniyor. Karagümrük'e 2 gol atan Tanzanyalı, istim üstünde. Cisse ve Ademi ise kulübede şans bekleyecek. Bulut maçın gidişatına göre iki futbolcuyu 2. yarıda oyuna dahil edecek.

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