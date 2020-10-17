17 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 5 isim Göztepe maçının kadrosuna alınmadı!

F.Bahçe'de 5 isim Göztepe maçında yok!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşılaşacak olan 'de , Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Ömer Faruk, Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

'in 5. haftasında deplasmanına konuk olacak 'de 5 isim kadroya dahil edilmedi.

GÖKHAN GÖNÜL VE LEMOS DA YOK

Buna göre sarı lacivertlilerde; , Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Ömer Faruk Beyaz, kadroya dahil edilmedi.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

F.Bahçe seri peşinde! İşte Göztepe maçı 11'i haberin devamı

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