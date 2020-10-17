Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli aranın ardından Süper Lig 5. hafta heyecanıyla devam ediyor... 5. haftanın kritik maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Henüz mağlup olmayan Kanarya seriyi sürdürmek isterken, Göztepe de evinde hata yapmak istemiyor. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...