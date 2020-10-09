09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Kemal Ademi: Duasız sahaya çıkmam

Duasız sahaya çıkmam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

 Ademi, maçlara çıkmadan önce mutlaka Ayet-el Kürsi okuduğunu ve hem kendisinin hem de rakiplerinin sakatlanmaması için dua ettiğini söyledi.

Ademi, maçlara çıkmadan önce mutlaka Ayet-el Kürsi okuduğunu ve hem kendisinin hem de rakiplerinin sakatlanmaması için dua ettiğini söyledi. Arnavut kökenli oyuncu, 1.98'lik boyunun bazen kendisini rahatsız ettiğini de belirterek, "Geçenlerde spor bir arabaya sığamadım. Sürücü koltuğunu geri ittik" dedi. Erol Bulut, Ademi'den duran toplarda yararlanmayı planlıyor.

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