Kemal Ademi: Duasız sahaya çıkmam

Kemal Ademi, maçlara çıkmadan önce mutlaka Ayet-el Kürsi okuduğunu ve hem kendisinin hem de rakiplerinin sakatlanmaması için dua ettiğini söyledi.

Kemal Ademi, maçlara çıkmadan önce mutlaka Ayet-el Kürsi okuduğunu ve hem kendisinin hem de rakiplerinin sakatlanmaması için dua ettiğini söyledi. Arnavut kökenli oyuncu, 1.98'lik boyunun bazen kendisini rahatsız ettiğini de belirterek, "Geçenlerde spor bir arabaya sığamadım. Sürücü koltuğunu geri ittik" dedi. Erol Bulut, Ademi'den duran toplarda yararlanmayı planlıyor.

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