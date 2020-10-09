09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de formalar kapış kapış

Formalar kapış kapış
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Transferde aldığı 16 oyuncu ile taraftarını coşturan Fenerbahçe'de da yüzleri güldürdü. Satışlar şimdiden 100 bin rakamına dayanırken, 25 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildiği öğrenildi.

Transferde aldığı 16 oyuncu ile taraftarını coşturan Fenerbahçe'de da yüzleri güldürdü. Satışlar şimdiden 100 bin rakamına dayanırken, 25 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildiği öğrenildi. Yönetim ilgiden fazlasıyla memnun olurken, elde edilecek galibiyetlerle satışların artarak devam etmesi umuluyor
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