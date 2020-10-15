Turgay Demir: Hasan Ali Kaldırım yokluktan Fenerbahçe'de 7 sezon oynadı

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında flaş açıklamalarda bulundu. Demir, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali yokluktan Fenerbahçe'de 7 sezon oynadı, sıradan bir futbolcu." dedi.

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