Fenerbahçe seri başlatmak istiyor! Göztepe maçında...
Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut da, milli aradan sonra gerçek futbollarını oynayacaklarını söylemişti.
Milli maç arası sona ererken gözler tekrar Süper Lig'e çevrildi. İlk 4 haftada 8 puan alan Fenerbahçe'de hedef seri yakalayıp, zirveyi ele geçirmek. Teknik direktör Erol Bulut, 10 gündür yaptırdığı çalışmalarla taktik anlayışını oyuncularına anlatma fırsatı buldu. İstanbulspor ile oynanan hazırlık sınavında yapılan uygulamalar test edildi. Çift forvet, 3'lü defans ve orta sahada değişik varyasyonlar denendi. Yeni transferler de uyum süreçlerini bu süreçte büyük ölçüde tamamlamış oldu.
MİLLİLER DE DÖNECEK
Şampiyonluk özlemini bu yıl bitirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler pazar günü konuk olacağı Göztepe'yi yenerek galibiyet serisine başlamak istiyor. Erol Bulut'un bir amacı da sahaya güzel futbol koyarak, milli ara sonrası için verdiği 'Özlenen Fenerbahçe' sözünü tutmak. Oyuncuların hepsinin istekli oluşu sevindiriyor. Milli takımlardaki isimler de bugün takıma dahil olacak. Bulut ilk 11'i yapılacak idmanlarda netleştirecek.
SAMATTA HIRS KÜPÜ
Milli takımdan erken dönen Samatta, antrenmanda hırsı ile dikkat çekti. İlk onbirde çıktığı ilk maçta 2 gol atan Tanzanyalı forvet, İzmir'de de Bulut'un en büyük kozu olacak.
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