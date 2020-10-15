Roberto Soldado'dan flaş sözler! "Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'idir"
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların büyük beğenisini kazanan ve Real Madrid altyapısından yetişen golcü futbocu Roberto Soldado, yaptığı açıklamada sarı lacivertlileri Real Madrid'e benzetti. İşte o ifadeler...
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Granada'ya giden ve takımı ile beklentileri aşarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Roberto Soldado, kariyerini anlattı ve İstanbul'a da değindi. İşte 35 yaşındaki golcünün sözleri...
"YENİDEN DOĞDUM"
Takım arkadaşlarım her gün benim futboldan çok fazla zevk almamın yolunu açtı ve bu da mental olarak benim tekrar doğmamı sağladı. Teknik ekibimiz ve hocamız Diego Martinez de oyunculardan en iyi performansı nasıl alacaklarını biliyor.
"TEREDDÜTLERİM VARDI"
Türkiye'ye giderken kuşkularım vardı ancak o tecrübeyi, pozitif deneyimi yaşamak istedim. Tarihi bir kulübe gittim. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'idir. Beni geliştiren bir tecrübe oldu.
"HER AN ACI ÇEKTİM"
Tottenham'a giderken, Premier Lig beni çok cezbetmişti. Çok kolay adapte olacağımı düşündüm ancak gerçek öyle olmadı. Sahada olduğum her an acı çektim. Çok fiziksel bir oyun vardı ve birçok yönden kendimle başa çıkmak zorunda kaldım.
"AİLEM ADAPTE OLAMADI"
Tottenham'da mental sorunların dışında muhtemelen dil de beni çok etkiledi. Ailem Londra'ya çok adapte olamadı ve 2 zor yıl geçirdim çünkü o günlerden zevk almadım.
"TAKIMI GÜZEL YERE TAŞIDIK"
Granada'da harika bir sezon geçirmemizi sağlayan ana değerler, çalışmak, alçakgönüllülük, mesleğimize saygı ve azim. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık.
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