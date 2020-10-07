07 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues kalmak istiyor

Garry Rodrigues kalmak istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı Garry Rodrigues, gitmeye sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı Garry Rodrigues, gitmeye sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Rodrigues, her fırsatta ayrılmak istemediği dile getirirken, transfer döneminin devam ettiği liglerden bu futbolcuya teklif geldiği iddia ediliyor.
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