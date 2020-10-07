Garry Rodrigues kalmak istiyor

Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı Garry Rodrigues, gitmeye sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istiyor.

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Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı Garry Rodrigues, gitmeye sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Rodrigues, her fırsatta ayrılmak istemediği dile getirirken, transfer döneminin devam ettiği liglerden bu futbolcuya teklif geldiği iddia ediliyor.