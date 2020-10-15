Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Fenerbahçe formasıyla yeni sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Başarılı file bekçisi, gösterdiği performansla futbol tarihinin en başarılı eldivenlerinden biri olarak gösterilen efsane kalecinin listesine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...