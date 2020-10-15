15 Ekim 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Fenerbahçe formasıyla yeni sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Başarılı file bekçisi, gösterdiği performansla futbol tarihinin en başarılı eldivenlerinden biri olarak gösterilen efsane kalecinin listesine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:51
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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Geçen sezon Ankaragücü'nden transfer edilen ve genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Altay Bayındır devlerin kıskacında.

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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Genç eldivene, önemli kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Takvim'de yer alan habere göre başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine giren genç kaleci için Ajax'tan flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Alınan bilgilere göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.

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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Efsane kalecinin listesine girdi

Ajax'ın önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi.

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