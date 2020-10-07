Transfere Fenerbahçe damgası!

Geçtiğimiz iki sezon Ali Koç başkanlığında beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi transfere damga vurdu. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde 11'i yabancı toplam 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezondan 15 isimle yollarını ayıran Kanarya, Muriç'in Lazio'ya satışından bonuslarla 20 milyon euro, Dalian'a imza atan Jailson'dan da 4.5 milyon euro kasasına koydu.



KANARYA KARDA

Transfer ettiği isimlerden Caner Erkin, Gökhan Gönül, Valencia, Novak, Sosa, Barış Sungur, Thiam, Sinan Gümüş, Cisse, Perotti ve Mert Hakan Yandaş için bonservis ödemeyen Fenerbahçe; Samatta'ya 6 milyon euro, Tisserand'a 3 milyon euro, Sangare'ye 1.75 milyon euro, Pelkas'a 1.7 milyon euro, Lemos'a 1.5 milyon euro, İsmail Yüksek'e 65 bin euro bedel ödedi. Gidenlerden kasasına 24.5 milyon euro bonservis koyacak olan Fenerbahçe, gelenlere ise toplam 14 milyon euro bonservis ödedi.



O ÜÇLÜ İLK OLDU

Geçtiğimiz yıla kadar kulüp tarihinde 44 farklı ülkeden isme forma giydiren Fenerbahçe'de sayı arttı. Sarı-lacivertliler, Tanzanya'dan Samatta, Kongo'dan Tisserand, Ekvador'dan Valencia'ya imza attırarak, bu sayıyı 47'ye çıkardı. Diego Perotti de Ariel Ortega ve Sosa'dan sonra Kanarya'nın tarihindeki 3. Arjantinli futbolcu oldu.



SAVUNMADA İŞLEM TAMAM

İlk haftalar itibari ile son 5 yılda en az gol yediği sezonu yaşayan Fenerbahçe, savunma kurgusu oluşturdu. Teknik direktör Erol Bulut'un savunmada Caner-Lemos-Tisserand- Gökhan dörtlüsünü bozmayacağı ve sezonun büyük bölümünü bu oyuncularla tamamlamayı planladığı öğrenildi. Bu sezon 4 maçta kalesinde 2 gol gören Fenerbahçe, 2019-20'de 5, 2018-19'da 6, 2017- 18'de 8, 2016-17'de 6 gol yemişti.

(Fotomaç)

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