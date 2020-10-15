Fenerbahçe o istatistikte 3. oldu

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, sosyal medyada da adından söz ettirdi. Sarı-lacivertli takım, eylül ayında Barcelona ve Chelsea'nin ardından en çok etkileşim alan 3. takım oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, Twitter'da Liverpool ve Arsenal gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi. Zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Fenerbahçe ise taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle 3'üncü sırada kendine yer buldu. Liverpool 8 milyon 7 bin, Arsenal 7 milyon 750 bin ile Fenerbahçe'yi izledi. Yönetim, sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.

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