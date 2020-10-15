15 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe o istatistikte 3. oldu

F.Bahçe o istatistikte 3. oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, sosyal medyada da adından söz ettirdi. Sarı-lacivertli takım, eylül ayında ve Chelsea'nin ardından en çok etkileşim alan 3. takım oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, Twitter'da Liverpool ve gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi. Zirvede 14 milyon etkileşimle yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Fenerbahçe ise taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle 3'üncü sırada kendine yer buldu. Liverpool 8 milyon 7 bin, Arsenal 7 milyon 750 bin ile Fenerbahçe'yi izledi. Yönetim, hesabından taraftarlara teşekkür etti.

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