Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye iyi haber

Transfer döneminde birçok isimde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Altınordu'nun genç yıldızı için rakip oldu. Ezeli rakipler, 'Yeni Mehmet Topal' olarak lanse edilen Oğulcan Ülgün için karşı karşıya geldiği iddia edildi. | Son dakika transfer haberleri