15 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye iyi haber

Perotti'den F.Bahçe'ye iyi haber
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, takımla birlikte düz koşulara başladı. Arjantinli yıldızın kısa süre içerisinde maçlarda süre alması bekleniyor.

Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. 'ndeki basına kapalı idmanda oyuncuların teknik patron yönetiminde pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi. Milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile belindeki ağrılar sebebiyle önceki günkü antrenmanda yer almayan de takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Diego Perotti ise düz koşulara başladı. Arjantinli yıldızın ağrılarının azaldığı öğrenilirken, birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlaması umuluyor.

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! İşte o isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! İşte o isim... F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! İşte o isim...
Kanarya seri başlatmak istiyor! Göztepe maçında... Kanarya seri başlatmak istiyor! Göztepe maçında...
F.Bahçe Beko'ya Moskova engeli! Özet için tıklayın F.Bahçe Beko'ya Moskova engeli! Özet için tıklayın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör