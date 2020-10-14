14 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

'in 5. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'de , kasığındaki sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

'in 5. haftasında deplasmanında 'nin konuğu olacak olan , bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı. İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan ise antrenmanı yarıda bıraktı.

de takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

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