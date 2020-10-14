Fenerbahçeli Mbwana Samatta o listede 3. oldu

Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan ve 17 isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe, büyük bir zararla karşı karşıya... Eğer sarı-lacivertliler, hesapta olmayan bu sorunu çözemezse 37 milyon TL zarara uğrayabilir. İşte detaylar...