14 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mbwana Samatta o listede 3. oldu

Samatta o listede 3. oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, yaz transfer döneminde profili en çok ziyaret edilen oyuncular arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından 3. oldu.

Transfermarkt sitesi, transfer döneminde profili en çok ziyaret edilen oyuncuları listeledi. Sezon başında Barcelona'dan ayrılacağını söyleyen ancak 'yönetim zoruyla' kulüpte kalan Lionel Messi. ilk sırada. Onu Ronaldo takip etti. Kanarya'nın Tanzanyalı yıldızı Mbwana Samatta listede 3. basamakta Enner 7. Diego Perotti ise 12. sırada bulunuyor.

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