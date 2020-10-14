14 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Inter Miami Mesut Özil transferinde karşı karşıya! David Beckham...

Günün transfer bombası! Beckham ve F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Yaz döneminin şampiyonu , ile sözleşmesi 2021 yazında bitecek 'i devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Türk asıllı Alman yıldız için devre arasında masaya oturacak. Öte yandan Inter Miami'nin sahibi olan eski İngiliz yıldız 'ın da Mesut transferinde devrede olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, kabus gibi geçen iki sezonun ardından müthiş bir dönemi geçirmişti. "Alo ben Emre abin" sloganı ile yeni sportif direktör Emre Belözoğlu güçlü bağlantılarını kullanarak, 18 transfer gerçekleştirmişti. Ancak her Fenerbahçeli'nin aklında aynı isim var: ... taraftarı olan tecrübeli yıldızın kariyeri inişte. 'de kadroya alınmayan 31 yaşındaki oyuncu en geç sezon sonu 'den ayrılacak.

DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK!

Fenerbahçe, Mesut Özil için mali şartları hazırlıyor. İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tecrübeli oyuncu da konu sarı-lacivertliler olunca mali isteklerini daha makul seviyeye çekmeye sıcak yaklaşıyor. Kanarya, devre arasında Arsenal ile masaya oturacak ve Mesut'un bedelsiz transferini isteyecek. Fenerbahçe eski göz ağrısını kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Hem büyük bir oyuncuyu alacak hem de rakiplerin moralini daha da düşürecek.

EVİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun 'daki 10 milyon sterlinlik evini satılığa çıkardığı belirtildi. Mesut'un bu kararı almasındaki en büyük nedenlerden biri de geçtiğimiz sezon stoper Kolasinac ile birlikte uğradığı saldırı. Başarılı oyuncu 'güvenli liman' olarak Kanarya'yı görüyor.

RAKİP BECKHAM

Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği Mesut Özil transferinde en büyük rakip ABD... MLS ekipleri, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'den ayrılacağını duyar duymaz kuyruğa girdikleri belirtildi. Bu takımlardan biri de İnter Miami'nin sahibi olan eski İngiliz yıldız . (Fotomaç)

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