Süper Lig'de geride kalan 4 haftada gösterdiği performans ile teknik heyetin yüzünü güldüren genç file bekçisi Altay Bayındır'ın performansının sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında gelen Altay Bayındır, ilk dört haftada sergilediği performansla Fenerbahçe camiasının takdirini kazandı. Özellikle Galatasaray derbisinde yaptığı 5 kritik kurtarışın yanı sıra Karagümrük mücadelesindeki oyunu Sarı-Lacivertliler'e 4 puan kazandırdı.



Genç file bekçisi, geçen sezon zaman zaman eleştirilmiş olsa da bu sezon teknik heyete katılan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişiyle büyük aşama kaydetti.

Michael Kraft'ın, Altay'a sürekli yan top ve refleks çalışması üzerinde yoğun mesai harcadığı öğrenildi.





Altay Bayındır, Süper Lig'de 30 Kasım 2018'deki Rizespor maçından bu yana ilk kez penaltı kurtardı.

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