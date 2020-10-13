Garry Rodrigues Al İttihad’a geri dönüyor!

Geçtiğimiz yıl 2 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Garry Rodrigues'in Al İttihad'a geri döneceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut Rodrigues için, "1-2 teklif var, kararı kendisi verecek, gitmezse de önümüzdeki maçlarda değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erol Bulut'un, "1-2 teklif var, kararı kendisi verecek, gitmezse de önümüzdeki maçlarda değerlendireceğiz" dediği Garry Rodrigues'in Al İttihad'a geri döneceği iddia edildi. Suudi kulübünün, oyuncusunu geri istediği Fenerbahçe'nin de yüksek maaşından kurtulmak için bu çözüme sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Rodrigues'i iki yıllığına kiralamıştı.

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