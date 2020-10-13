13 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues Al İttihad’a geri dönüyor!

Rodrigues geri dönüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Geçtiğimiz yıl 2 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Garry Rodrigues'in Al İttihad'a geri döneceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Rodrigues için, "1-2 teklif var, kararı kendisi verecek, gitmezse de önümüzdeki maçlarda değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

'un, "1-2 teklif var, kararı kendisi verecek, gitmezse de önümüzdeki maçlarda değerlendireceğiz" dediği Garry Rodrigues'in Al İttihad'a geri döneceği iddia edildi. Suudi kulübünün, oyuncusunu geri istediği Fenerbahçe'nin de yüksek maaşından kurtulmak için bu çözüme sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Rodrigues'i iki yıllığına kiralamıştı.

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