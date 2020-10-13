13 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa yüzleri güldürüyor

Sosa yüzleri güldürüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Jose Sosa, maçlarda ve antrenmanlardaki performansıyla sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü.

Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan gibi devlerde forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulübe de kısa sürede uyum sağladı. İdmanlarda büyük bir disiplin içinde çalışmalarını yapıyor, çalışkanlığı ile gençlere de örnek oluyor. Adeta ikinci baharını yaşayan Tangocu, ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist ile performansını şimdiden sahaya da yansıttı. Şampiyonluk yolunda takıma büyük güç katan tecrübeli oyuncu, Luiz Gustavo ile birlikte teknik heyetin orta sahada ikinci 'futbol aklı' olacak.

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