13 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferlerden sonra yaşlandı!

Fenerbahçe yaşlandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren ve 17 oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yaklaşık 1 yaş yükseldi.

Transfer döneminde 18 oyuncuyu renklerine bağlayan bir o kadarı ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yaş ortalaması geçen seneye göre yaklaşık 1 yaş arttı. Geçen sezon lige başlayan 28 kişilik oyuncu grubunun ortalaması 27.17 yaştı. Bu sezon için açıklanan kadronun ortalaması ise 28.10 oldu. Aradaki fark tam olarak +0.93 yaş oldu.

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