Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 5. haftasında Panathinaikos'a konuk oldu. Atina Olimpic Sports Center'da oynanan mücadele ev sahibi ekip sahadan 82-68 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardında sarı-lacivertliler üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu. İşte Panathinaikos Fenerbahçe maçının özeti...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 5. haftasında Panathinaikos'a konuk oldu. Atina Olimpic Sports Center'da oynanan mücadele ev sahibi ekip sahadan 82-68 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardında sarı-lacivertliler üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu.



PANATHINAIKOS 22-13 FENERBAHÇE BEKO 1. PERİYOT SONUCU

PANATHINAIKOS 37-30 FENERBAHÇE BEKO 2. PERİYOT SONUCU.

PANATHINAIKOS 62-56 FENERBAHÇE BEKO 3. PERİYOT SONUCU.

PANATHINAIKOS 82-68 FENERBAHÇE BEKO MAÇ SONUCU

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