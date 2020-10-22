22 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

ÖZET | Panathinaikos 82 -68 Fenerbahçe Beko | Maç özeti izle

Fenerbahçe Beko zorlu deplasmanda kayıp!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

 Erkek Basketbol Takımı,  EuroLeague'nin 5. haftasında 'a konuk oldu. Atina Olimpic Sports Center'da oynanan mücadele ev sahibi ekip sahadan 82-68 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardında sarı-lacivertliler üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu. İşte Panathinaikos Fenerbahçe maçının özeti...

Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 5. haftasında 'a konuk oldu. Atina Olimpic Sports Center'da oynanan mücadele ev sahibi ekip sahadan 82-68 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardında sarı-lacivertliler üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu.

PANATHINAIKOS 22-13 FENERBAHÇE BEKO 1. PERİYOT SONUCU

PANATHINAIKOS 37-30 FENERBAHÇE BEKO 2. PERİYOT SONUCU.

PANATHINAIKOS 62-56 FENERBAHÇE BEKO 3. PERİYOT SONUCU.

PANATHINAIKOS 82-68 FENERBAHÇE BEKO MAÇ SONUCU

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