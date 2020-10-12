Fenerbahçeli Filip Novak'a corona virüsü şoku! Kadrodan çıkarıldı
Çekya'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı özel maçta forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, maçtan 3 gün sonra İsrail karşılaşması öncesi kadro dışı bırakıldı. Çekya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada 3 ismin testinin pozitif çıktığı, 2 ismin ise 'yetersiz sonuç' verdiği duyuruldu. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsrail ile karşılaşan Çekya'da corona virüsü krizi yaşanıyor. Çekya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada 3 ismin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, 2 ismin de testlerinin 'yetersiz sonuç' verdiği belirtildi.. Çekya kafilesi, Güney Kıbrıs'tan gruplar halinde İsrail'e hareket ederek, bazı isimler ülkeye götürülmedi.
İsrail'e götürülmeyen isimler arasında Çekya Milli Takımı kaptanı Borek Dockal, orta saha oyuncusu Antonin Barak, forvet Adam Hlozek, kaleci Filip Nguyen'in yanı sıra Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak da yer aldı. Bu 5 futbolcu, İsrail maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.
Bu isimlerden hangilerinin testlerinin pozitif çıktığı, hangilerinin testinin yetersiz çıktığıyla ilgili bir bilgi verilmezken Verona, futbolcuları Antonin Barak'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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