12 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Filip Novak'a corona virüsü şoku! Kadrodan çıkarıldı

F.Bahçeli yıldıza Covid-19 şoku! Kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Çekya'nın Rum Kesimi ile oynadığı özel maçta forma giyen Fenerbahçeli futbolcu , maçtan 3 gün sonra karşılaşması öncesi kadro dışı bırakıldı. Çekya 'ndan yapılan açıklamada 3 ismin testinin pozitif çıktığı, 2 ismin ise 'yetersiz sonuç' verdiği duyuruldu. İşte detaylar...

Uluslar Ligi'nde deplasmanda ile karşılaşan Çekya'da corona virüsü krizi yaşanıyor. Çekya 'ndan yapılan açıklamada 3 ismin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, 2 ismin de testlerinin 'yetersiz sonuç' verdiği belirtildi.. Çekya kafilesi, 'tan gruplar halinde İsrail'e hareket ederek, bazı isimler ülkeye götürülmedi.

İsrail'e götürülmeyen isimler arasında Takımı kaptanı Borek Dockal, orta saha oyuncusu Antonin Barak, forvet Adam Hlozek, kaleci Filip Nguyen'in yanı sıra 'nin sol beki da yer aldı. Bu 5 futbolcu, İsrail maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Bu isimlerden hangilerinin testlerinin pozitif çıktığı, hangilerinin testinin yetersiz çıktığıyla ilgili bir bilgi verilmezken Verona, futbolcuları Antonin Barak'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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