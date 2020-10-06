Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas'a PAOK'tan veda mesajı!

PAOK, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Dimitrios Pelkas için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Yunan ekibi yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe, lütfen ona iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, transferin son gününde Ademi ve Perotti ile birlikte PAOK forması giyen Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı. Yunan ekibi, altyapısından yetişen futbolcusuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

PAOK'un yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

"Bu bir veda değil. Tekrar görüşeceğiz #TheJoker. PAOK Akademisi çocuklarını, hayallerinin gerçekleştiğine inandırdığın için teşekkürler. Sevgili Fenerbahçe, lütfen ona çok iyi bakın."

DİĞER