06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas'a PAOK'tan veda mesajı!

PAOK'tan F.Bahçe'ye mesaj! Lütfen ona iyi bakın
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Dimitrios Pelkas için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Yunan ekibi yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe, lütfen ona iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, transferin son gününde Ademi ve Perotti ile birlikte forması giyen Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı. Yunan ekibi, altyapısından yetişen futbolcusuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

PAOK'un yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:
"Bu bir veda değil. Tekrar görüşeceğiz #TheJoker. PAOK Akademisi çocuklarını, hayallerinin gerçekleştiğine inandırdığın için teşekkürler. Sevgili Fenerbahçe, lütfen ona çok iyi bakın."

PAOK'tan Pelkas için veda paylaşımı!

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