12 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bilal Budak'tan transfer itirafı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"

Genç futbolcudan transfer itirafı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Manisaspor formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına giren ve transfer döneminin son gününde Ankara Keçiörengücü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bilal Budak, yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. İşte detaylar...

Manisaspor'da ortaya koyduğu performansla transferin gözdesi olan ve 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Bilal Budak, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM'

"Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif aldım. Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor'da 10 yıl görev aldım. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı. Hedefim Süper Lig'de, A Milli Takım'da ve Avrupa'da forma giymek."

"İSMİM İLK BEŞİKTAŞ'LA ANILDI"

"İsmim ilk Beşiktaş'la anıldı, sonrasında Fenerbahçe ile de anıldı. Manisaspor'a iki kulüpten de teklif geldi. Bu süreçte daha çok çalıştım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor benim transferimden gelen para ile transferi açtı. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı."

Son dakika haberleri... Ankara Keçiörengücü, Bilal Budak'ı transfer etti - Ankara

"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU POGBA"

'e benzetilen Bilal Budak, "Futbolseverler tarafından Yusuf Şimşek'e benzetiliyorum. Zaman zaman internetten Yusuf Hoca'nın görüntülerini izliyorum. Örnek aldığım futbolcu Paul Pogba." ifadelerini kullandı.

Öte yandan merkez orta saha oyuncusu olan Bilal Budak, geçtiğimiz sezon Manisa'da çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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