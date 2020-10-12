Bilal Budak'tan transfer itirafı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"
Manisaspor formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına giren ve transfer döneminin son gününde Ankara Keçiörengücü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bilal Budak, yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. İşte detaylar...
Manisaspor'da ortaya koyduğu performansla transferin gözdesi olan ve 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Bilal Budak, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
'FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM'
"Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif aldım. Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor'da 10 yıl görev aldım. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı. Hedefim Süper Lig'de, A Milli Takım'da ve Avrupa'da forma giymek."
"İSMİM İLK BEŞİKTAŞ'LA ANILDI"
"İsmim ilk Beşiktaş'la anıldı, sonrasında Fenerbahçe ile de anıldı. Manisaspor'a iki kulüpten de teklif geldi. Bu süreçte daha çok çalıştım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor benim transferimden gelen para ile transferi açtı. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı."
"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU POGBA"
Yusuf Şimşek'e benzetilen Bilal Budak, "Futbolseverler tarafından Yusuf Şimşek'e benzetiliyorum. Zaman zaman internetten Yusuf Hoca'nın görüntülerini izliyorum. Örnek aldığım futbolcu Paul Pogba." ifadelerini kullandı.
Öte yandan merkez orta saha oyuncusu olan Bilal Budak, geçtiğimiz sezon Manisa'da çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama