12 Ekim 2020, Pazartesi
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Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Jailson'u kadrolarına kattıklarını resmen açıkladı.
Dalian Pro Jailson transferini açıkladı
Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro, Fenerbahçe'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Jailson'u kadrolarına kattıklarını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro'ya 4,5 milyon Euro karşılığında imza attı.
Çin ekibi transferi, sosyal medya hesabından video ile duyurdu.
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