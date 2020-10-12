12 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Dalian Pro Jailson transferini açıkladı

F.Bahçe'den ayrılmıştı! Transferi resmen açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro, Fenerbahçe'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Jailson'u kadrolarına kattıklarını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro'ya 4,5 milyon Euro karşılığında imza attı.

Çin ekibi transferi, sosyal medya hesabından video ile duyurdu.

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