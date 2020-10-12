Fenerbahçe'de pres Ademi'den bitirmek Cisse'den!

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, İstanbulspor ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi ve Papiss Cisse büyük beğeni topladı.

Forvette ilk kez yan yana oynayan iki yeni transferden Kemal Ademi; presçi stili, pas alış verişlerindeki başarısı ve yanındaki oyunculara boş alan açması ile beğeni topladı. Cisse ise attığı gol ve bitirici noktalardaki pozisyon alışı ile şans bulması halinde Alanyaspor'daki skorer kimliğini Fenerbahçe'de de göstereceğini şimdiden kanıtladı.

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