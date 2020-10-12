12 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de pres Ademi'den bitirmek Cisse'den!

Pres Ademi'den bitirmek Cisse'den!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, İstanbulspor ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi ve Papiss büyük beğeni topladı.

Forvette ilk kez yan yana oynayan iki yeni transferden Kemal Ademi; presçi stili, pas alış verişlerindeki başarısı ve yanındaki oyunculara boş alan açması ile beğeni topladı. ise attığı gol ve bitirici noktalardaki pozisyon alışı ile şans bulması halinde Alanyaspor'daki skorer kimliğini Fenerbahçe'de de göstereceğini şimdiden kanıtladı.

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