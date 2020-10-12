12 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş'tan iddialı sözler! "Daha yüzde 50'deyim"

Mert Hakan'dan iddialı sözler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, geçirdiği sakatlık nedeniyle sarı-lacivertlilerdeki kariyerine istediği gibi başlayamadı. 26 yaşındaki oyuncu, "Daha yüzde 50’deyim. Geçen seneki Mert Hakan’ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki en flaş transferlerinden Mert Hakan Yandaş, sakatlık nedeniyle sezona istediği gibi başlayamamıştı. Genç orta saha, hazırlık sınavında attığı golle moral buldu. "Böyle maçlar, oynamayan ve maç eksiği olan oyuncular için çok önemli. Eksiklerimizi görme ve maç ritmi kazanma fırsatı bulduk. Kazandığımız için mutluyuz" diyen Mert Hakan en kısa sürede Sivasspor maçındaki performansına ulaşma sözü verdi: "Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissettirecek bir sakatlık. Ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

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