11 Ekim 2020, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Öznur Kablo 91-85 Nesibe Aydın | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Öznur Kablo 91-85 Nesibe Aydın | MAÇ SONUCU
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

'nin 3. haftasında , konuk ettiği 'ı 91-85 yendi.

'nin 3. haftasında , konuk ettiği 'ı 91-85 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 26, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun 20, Zandalasini 22, Banu Şimşek 2, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz

Nesibe Aydın: Snytsina 25, Peddy 10, Melike Tuğba Oral, Hebard 23, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 2, Hülya Çoklar 10, Simon 8

1. Periyot: 27-17

Devre: 54-40

3. Periyot: 79-60

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