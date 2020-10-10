10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

F.Bahçe geriden gelip kazandı! 5 gol...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, ile İstanbulspor hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sinan Gümüş, 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77'de Papiss Cisse attı.

İstanbulspor'un golleri ise 40. dakikada Rroca ve 42'da Mauricio Lemos (k.k) geldi.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

İstanbulspor: Muhammed, Etoga, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar, Rroca, Egehan, Onur, Eslem, Abazaj, Diouf.

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