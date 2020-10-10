Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşılaştı.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sinan Gümüş, 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77'de Papiss Cisse attı.
İstanbulspor'un golleri ise 40. dakikada Rroca ve 42'da Mauricio Lemos (k.k) geldi.
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.
İstanbulspor: Muhammed, Etoga, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar, Rroca, Egehan, Onur, Eslem, Abazaj, Diouf.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama