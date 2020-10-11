11 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Luiz Gustavo o hareketiyle takdir topladı!

O hareketiyle takdir topladı! F.Bahçe'de Gustavo...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler maçı 3-2 kazanırken, Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ise o hareketiyle takdir topladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Maça damga vuran hareket ise Luiz Gustavo'dan geldi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladı. Genç kaleci, deneyimli oyuncunun bu jestine karşı teşekkür etti.

Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla bu anları gösteren videoyu yayınladı. Paylaşıma binlerce beğeni yağdı.

F.Bahçe geriden gelip kazandı! 5 gol... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Takım arkadaşı oluyorlar! F.Bahçe'nin yeni transferi ve Muriqi... Takım arkadaşı oluyorlar! F.Bahçe'nin yeni transferi ve Muriqi...
Bulut'tan Azerbaycan'a tam destek! Her zaman yanındayız Bulut'tan Azerbaycan'a tam destek! "Her zaman yanındayız"
Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık! Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör