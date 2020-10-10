10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi Kosova'yı seçti! Vedat Muriqi...

Takım arkadaşı oluyorlar! F.Bahçe'nin yeni transferi ve Muriqi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

'nin yeni transferi , milli takım tercihini 'dan yana kullandı. 24 yaşındaki oyuncunun milli takıma alınması halinde Fenerbahçe'nin eski yıldızı ile aynı takımda yer alacak. İşte detaylar...

'nin Almanya doğumlu İsviçreli forveti Ademi, milli takım tercihini 'dan yana yaptı.

Telegrafi'nin haberine göre; Almanya ve İsviçre pasaportuna sahip olan , Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'yi arayarak Kosova için oynamaya hazır olduğunu söyledi. Federasyon başkanı Ademi'nin, Kosova'nın Slovenya ve Yunanistan ile yapacağı Uluslar Ligi maçlarının ardından 24 yaşındaki 1.98'lik forvet ile bir görüşme yapacağı ifade edildi. Federasyonunun Ademi için FIFA nezdinde girişimlere başlayacağı da vurgulandı. Öte yandan haberde Kemal Ademi için İsviçre ve Türkiye'nin de ilgisi olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Ademi; Kosova Milli Takımı'nda oynama hakkı kazandığı takdirde, Lazio'ya olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç'nin yanı sıra Atdhe Nuhi birlikte milli takımın forvet hattını oluşturacak. Ademi, henüz herhangi bir milli takımın formasını giymedi.

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