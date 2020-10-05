05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Emiliano Buendia transferini bitiriyor! Emiliano Buendia kimdir?

F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertliler, Norwich City forması giyen Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia'nın transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Erol Bulut'un, "Görüştüğümüz isimler var. Transfer yaşanacak gibi gözüküyor" açıklaması sonrası gözler tekrar transfere çevrildi. Yönetim '10 numara' pozisyonuna bir isim almak için temasları sürdürüyor. Adaylar; Emiliano Buendia ile Anastasios Bakasetas. Fotomaç'ın haberine göre, Buendia için Norwich'e yapılan kiralama teklifi yinelendi. 23 yaşındaki Arjantinli ile anlaşıldığı, Norwich'in onay vermesi halinde zorunlu satın alma opsiyonuyla transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Buendia olmazsa Alanya'nın Yunan maestrosu Bakasetas'ın kadroya katılması bekleniyor.

EMILIANO BUENDIA KİMDİR?

Emiliano Buendia, 25 Aralık 1996 tarihinde Arjantin'in Mar Del Plata kentinde dünyaya geldi. 2009 yılında Cadetes de San Martin, 2010 yılında , 2011-2014 arasında ise FC Getafe gençlik kulüplerinde oynadı.

2015 yılında Getafe A takımına yükselen Emiliano Buendia, 2017 yılında 2.Lig takımlarından Cultural Leonesa'ya kiralandı. 2018 yılında kiralıktan dönmesiyle birlikte Norwich City tarafından 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1,72 boyundaki Buendia, sağ ayağına hakimdir.

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