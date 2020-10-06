Fenerbahçe'den maaş bütçesi açıklaması! 56 milyon euro...
Fenerbahçe, yapılan transferlerin ve gönderilen oyuncuların ardından KAP'a maaş bütçesi bildiriminde bulundu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarken, 21 oyuncu ile yolları ayırdı. Sarı-lacivertliler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu operasyondan 8.5 milyon euro transfer karı elde edildiğini belirtti..
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon euro şeklinde gerçekleşmiştir."
"18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır. 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir.".
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