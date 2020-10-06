06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Zanka'dan transfer itirafı! "Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra..."

Zanka'dan transfer itirafı! Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

'nin ekibi 'a kiraladığı , eski takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra transferi ve ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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