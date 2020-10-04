04 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Bakasetas için resmi teklifte bulundu

F.Bahçe'den sürpriz teklif! Süper Lig'in yıldızı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Transferde durmak bilmeyen , teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği Yunan futbolcu Bakasetas için 'a resmi teklifte bulundu.

Transferde üst üste hamlelerle sükse yaratan 'den bir hamle daha geldi. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli takım Yunan futbolcu Bakasetas için 'a resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe Bakasetas için resmi teklifte bulundu


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