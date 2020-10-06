06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe İsmail Yüksek'i Balıkesirspor'a kiraladı

F.Bahçe yeni transferini kiralık gönderdi! İşte o isim
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

'nin sezon başında Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı genç orta saha transferin son dakikalarında 1. Lig takımlarından 'a kiralandı.

Fenerbahçeli 'in yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu 1. Lig ekibi 'a kiralandı.

Kocaelispor ile ismi anılan İsmail Yüksek transferin son günü hatta son dakikalarında Balıkesirspor ile 1 yıllığına anlaştı. ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu daha fazla forma şansı bulabilmek için Balıkesirspor'u tercih etti.

3. Lig ekibi Gölcükspor'da 27 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ile ve da yakından ilgilenmişti. Genç oyuncunun tercihi Fenerbahçe olmuştu.

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