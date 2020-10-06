Fenerbahçe İsmail Yüksek'i Balıkesirspor'a kiraladı
Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı genç orta saha İsmail Yüksek transferin son dakikalarında TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'a kiralandı.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralandı.
Kocaelispor ile ismi anılan İsmail Yüksek transferin son günü hatta son dakikalarında Balıkesirspor ile 1 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu daha fazla forma şansı bulabilmek için Balıkesirspor'u tercih etti.
3. Lig ekibi Gölcükspor'da 27 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ile ve Antalyaspor da yakından ilgilenmişti. Genç oyuncunun tercihi Fenerbahçe olmuştu.
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