07 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım’a 1 yıl men cezası

Aziz Yıldırım’a 1 yıl men cezası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a kötü haber... Başkanlık koltuğunda oturduğu 2017'deki basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılanan Yıldırım için karar çıktı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a kötü haber... Başkanlık koltuğunda oturduğu 2017'deki basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılanan Yıldırım için karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, 1 yıl spor müsabakalarından men cezası ile 6 bin TL para cezası aldı.
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