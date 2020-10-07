Aziz Yıldırım’a 1 yıl men cezası

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a kötü haber... Başkanlık koltuğunda oturduğu 2017'deki basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılanan Yıldırım için karar çıktı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a kötü haber... Başkanlık koltuğunda oturduğu 2017'deki basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılanan Yıldırım için karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, 1 yıl spor müsabakalarından men cezası ile 6 bin TL para cezası aldı.