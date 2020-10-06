2020-2021 transfer dönemi son buldu. Transfer döneminin şampiyonu şüphesiz ki Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler tam 18 futbolcuyu kadrosuna katarak transfer şov yaptı. Futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe'nin transferleri kimler? Feberbahçe kimleri transfer etti? İşte detaylar...

2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda beklenen başarıları elde edemeyen Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefiyle tam 18 transfer yaptı. Sportif Direktör koltuğuna Emre Belözoğlu'nun gelmesi sonrası transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Peki, Fenerbahçe'nin transferleri kimler? Feberbahçe kimleri transfer etti?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ KİMLER?

Mert Yandaş



Caner Erkin



İsmail Yüksek



Barış Sungur



Gökhan Gönül



Novak



Thiam



Sinan Gümüş



Jose Sosa



Lemos



Valencia



Tisserand



Nazım Sangare



Samatta



Cisse



Kemal Ademi



Dimitrios Pelkas



Diego Perotti

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