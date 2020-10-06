06 Ekim 2020, Salı
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Fenerbahçe kimleri transfer etti? Feberbahçe'nin 2020-2021 transferleri hangi futbolcular? İşte gelenlerin tam listesi...
2020-2021 transfer dönemi son buldu. Transfer döneminin şampiyonu şüphesiz ki Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler tam 18 futbolcuyu kadrosuna katarak transfer şov yaptı. Futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe'nin transferleri kimler? Feberbahçe kimleri transfer etti? İşte detaylar...
2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda beklenen başarıları elde edemeyen Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefiyle tam 18 transfer yaptı. Sportif Direktör koltuğuna Emre Belözoğlu'nun gelmesi sonrası transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Peki, Fenerbahçe'nin transferleri kimler? Feberbahçe kimleri transfer etti?
FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ KİMLER?
Mert Yandaş
Caner Erkin
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Gökhan Gönül
Novak
Thiam
Sinan Gümüş
Jose Sosa
Lemos
Valencia
Tisserand
Nazım Sangare
Samatta
Cisse
Kemal Ademi
Dimitrios Pelkas
Diego Perotti
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