06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kimleri transfer etti? Feberbahçe'nin 2020-2021 transferleri hangi futbolcular? İşte gelenlerin tam listesi...

Fenerbahçe kimleri transfer etti?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

2020-2021 dönemi son buldu. Transfer döneminin şampiyonu şüphesiz ki oldu. Sarı-lacivertliler tam 18 futbolcuyu kadrosuna katarak transfer şov yaptı. Futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe'nin transferleri kimler? Feberbahçe kimleri transfer etti? İşte detaylar...

2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda beklenen başarıları elde edemeyen mutlak şampiyonluk hedefiyle tam 18 yaptı. Sportif Direktör koltuğuna Emre Belözoğlu'nun gelmesi sonrası transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Peki, Fenerbahçe'nin transferleri kimler? Feberbahçe kimleri transfer etti?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ KİMLER?

Mert Yandaş


Caner Erkin


İsmail Yüksek


Barış Sungur


Gökhan Gönül


Novak


Thiam


Sinan Gümüş


Jose Sosa


Lemos


Valencia


Tisserand


Nazım Sangare


Samatta


Cisse


Kemal Ademi


Dimitrios Pelkas


Diego Perotti

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