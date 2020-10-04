Fenerbahçe Kemal Ademi transferini duyurdu! Kemal Ademi kimdir?
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.
Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.
KEMAL ADEMI KİMDİR?
23 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde dünyaya gelen Kemal Ademi, futbola İsviçre'nin St. Gallen altyapısında başladı. 2015 yılında Hoffenheim'a transfer olan ve Alman ekibinin pilot takımı Hoffenheim II'de forma giyen 1.98 boyundaki golcü, NE Xamax formasını terletmesinin ardından 2019 yılında Basel'e transfer oldu. Kariyerinde 144 maça çıkan Kemal Ademi, 47 gol ve 6 asist kaydetti.
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