10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transferde Premier Lig modeli!

F.Bahçe'den transferde Premier Lig modeli!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Fenerbahçe, yeni dönemde benzeri kontratlar yaptı. Pandemi sonrası futbol takımının maaş+fesih bütçesini 35.9 milyon euro'ya kadar düşüren F.Bahçe'de yeni transferlere yapılan sözleşmeler de 'oyna-katkı yapkazan' felsefesine göre düzenlendi.

Yeni gelenler ilk 11'de oynadığı, sonradan girdiği ve kadroda yer aldığı ölçüde maaş almanın yanı sıra bazı isimlerin kontratlarına gol ve asist katkılarına göre ekstra prim yazıldı. , Sosa, Samatta ve Diego Perotti bu futbolcular arasında....

Fotomaç'ın haberine göre, sol bekte oynamasına rağmen yaptığı asistlerle bilinen Caner'in 10 asist barajını aşarsa ekstra para alacağı, aynı şekilde Sosa'nın da gol katkısına, Samatta'nın ise gol sayısına göre bonus kazanacağı öğrenildi. Sık sakatlanan Perotti'nin de sahada kaldığı ve takıma katkı yaptığı ölçüde alacağı ücret yükselecek. Uygulama garanti ücretleri düşürürken, performansı da artırması umuluyor.

Caner Erkin şimdiden ligde 2 asist yaparken, Sosa 1 gol+1 asist üretti. Samatta da 2 gol kaydetti.

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