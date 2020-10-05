05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Dimitrios Pelkas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

10 numara transferinde mutlu son! 4 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

durmak bilmeyen bir bombaya daha imza attı. Sarı-lacivertliler ile 4 .

Transfer döneminin flaş ekiplerinden 'de çalışmalar son gün de devam ediyor. Birçok futbolcuya imza attıran, son olarak da Diego Perotti ve Kemal Ademi'yle anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.

Sarı Kanarya, son olarak PAOK'ta forma giyen giyen Yunan 10 numara 'ı kadrosuna kattı.

Spor'un haberine göre İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilen Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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