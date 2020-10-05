Transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de çalışmalar son gün de devam ediyor. Birçok futbolcuya imza attıran, son olarak da Diego Perotti ve Kemal Ademi'yle anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.

Sarı Kanarya, son olarak PAOK'ta forma giyen giyen Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilen Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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