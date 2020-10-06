06 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçeli Nabil Dirar corona virüsüne yakalandı

F.Bahçeli isme Covid-19 şoku! Kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

Son dakika haberi... 'nin Faslı futbolcusu 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve Fas kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

'nin Faslı futbolcusu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle United'lı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.

Canlı yayında duyurdu! haberin devamı

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