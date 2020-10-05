05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Murat Sağlam Çaykur Rizespor'a transfer oldu

F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Genç isim...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberi: 'nin genç sağ beki Murat Sağlam, Süper Lig ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren 'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın yeni adresi belli oldu.

Genç isim, ile anlaşmaya vardı.


Fenerbahçe Shaqiri ile temas halinde

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş Serdar Aziz açıklaması! Görüşme talebi... Flaş Serdar Aziz açıklaması! "Görüşme talebi..."
İşte Falette'in yeni takımı! İşte Falette'in yeni takımı!
O iddia sonrası tepki geldi! Akıl işi değil O iddia sonrası tepki geldi! "Akıl işi değil"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör