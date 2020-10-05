Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç sağ beki Murat Sağlam, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın yeni adresi belli oldu.

Genç isim, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.





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