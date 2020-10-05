05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas sağlık kontrolünde! | Dimitrios Pelkas kimdir?

Anlaşma sağlanmıştı! Sağlık kontrolünden geçti
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

döneminin en hareketli takımlarından bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler ile son aşamaya geldiği bildirilirken, oyuncunun Kanarya adına sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

döneminde 14 ismi kadrosuna katan , transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak PAOK forması giyen 'ı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Dimitrios Pelkas Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.

PAOK'un değişilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.

Profesyonel kariyerinde 247 maçı olan yıldız oyuncu, rakip filelere 55 gol bıraktı. Oyun zekası, tekniği ve şutlarıyla fark yaratan Pelkas'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. 26 yaşındaki futbolcunun PAOK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Fenerbahçe Dimitris Pelkas transferinde sona geldi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe genç isimle yollarını ayırdı F.Bahçe genç isimle yollarını ayırdı
F.Bahçe'den bir bomba daha! Yıldız isim... F.Bahçe'den bir bomba daha! Yıldız isim...
Canlı yayında duyurdu! F.Bahçe'nin yeni 10 numarası bugün geliyor Canlı yayında duyurdu! F.Bahçe'nin yeni 10 numarası bugün geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör