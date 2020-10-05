Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas sağlık kontrolünde! | Dimitrios Pelkas kimdir?
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Dimitrios Pelkas ile son aşamaya geldiği bildirilirken, oyuncunun Kanarya adına sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Transfer döneminde 14 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak PAOK forması giyen Dimitrios Pelkas'ı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?
Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.
PAOK'un değişilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.
Profesyonel kariyerinde 247 maçı olan yıldız oyuncu, rakip filelere 55 gol bıraktı. Oyun zekası, tekniği ve şutlarıyla fark yaratan Pelkas'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. 26 yaşındaki futbolcunun PAOK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.
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