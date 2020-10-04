Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde kararını verdi!
Fenerbahçe ile 2021 yazına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamalarında yer almıyor. Bu kapsamda adı Olimpiakos'la geçen 29 yaşındaki oyuncu, transferde kararını verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferlerin ardından gözden çıkartılan isimlerin başında gelen Garry Rodrigues'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre sarı-lacivertli kulüple olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, takımı Al Ittihad'a dönmeye karar verdiği ifade edildi.
29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Al Ittihad takımından Fenerbahçe'ye 2 yıllığına kiralanmıştı. Suudi ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Rodrigues, sarı-lacivertli takımda istenen performansı sergileyemedi ve çıktığı 29 karşılaşmada 4 gol atarken 6 da asist kaydetti. Garry Rodrigues, Galatasaray'da da forma giymişti.
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