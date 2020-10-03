03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Perotti ile anlaşmaya vardı! İmzaya geliyor

Ve beklenen oldu! İmzaya geliyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Son dakika transfer haberi: Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapmak isteyen , uzun süredir görüşme halinde olduğu 'lı yıldız Diego Perotti ile her konuda anlaşmaya vardı. futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor..

Transfer döneminde birçok futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran , bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Diego Perotti Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ve , yıldızın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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