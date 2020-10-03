Son dakika transfer haberi: Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Roma'lı yıldız Diego Perotti ile her konuda anlaşmaya vardı. Arjantinli futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor..

Transfer döneminde birçok futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ve Roma, Arjantinli yıldızın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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