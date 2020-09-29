Fenerbahçe'de 4 isme yol göründü
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok ismin kadroya katılması sonrası bazı isimlerle de yol ayrımına gidiliyor. Sarı-lacivertlilerde bu isimler belli olmaya başladı.
Derbi kadrosuna alınmayan Garry Rodrigues, Dirar, Frey ve Serdar Aziz gözden çıkarıldı. Rodrigues için Olympiakos ile görüşmeler sürerken, Dirar'la Belçika takımları ilgileniyor. Frey'den ise takım bulması istendi. Serdar'la da maaşından indirim yapmazsa yolların ayrılacağı belirtildi.
FAVORİ KANARYA
Süper Lig'de iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 2.85 oranıyla yine ilk sırada yer aldı. Galatasaray 3.00 oranıyla onu takip ederken, Beşiktaş ile Trabzonspor'a 5.50, lige 3 yenilgi ile başlayan son şampiyon Başakşehir'e ise 7.50 oran belirlendi.
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