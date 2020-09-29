29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 4 isme yol göründü

4 isme yol göründü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok ismin kadroya katılması sonrası bazı isimlerle de yol ayrımına gidiliyor. Sarı-lacivertlilerde bu isimler belli olmaya başladı.

Derbi kadrosuna alınmayan Garry Rodrigues, Dirar, Frey ve gözden çıkarıldı. Rodrigues için ile görüşmeler sürerken, Dirar'la takımları ilgileniyor. Frey'den ise takım bulması istendi. Serdar'la da maaşından indirim yapmazsa yolların ayrılacağı belirtildi.

FAVORİ KANARYA
Süper Lig'de iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 2.85 oranıyla yine ilk sırada yer aldı. Galatasaray 3.00 oranıyla onu takip ederken, ile Trabzonspor'a 5.50, lige 3 yenilgi ile başlayan son şampiyon Başakşehir'e ise 7.50 oran belirlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Quintero iddiası! Quintero iddiası!
Erol Bulut'un planı tuttu! Erol Bulut'un planı tuttu!
Ze Luis satrancı! Ze Luis satrancı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör