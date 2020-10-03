Son dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta golleri Kadıköy'de attı Afrika'da yankılandı!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, attığı 2 golle Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Karagümrük maçında 3 puanı getiren isim oldu.

Maçın ardından Afrika Futbol Federasyonu, attığı twitle Tanzanyalı yıldızı onore etti.

"AFRİKA GURUR DUYUYOR"

Afrika Futbol Federasyonu konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Afrika, Tanzanyalı Süper Star Samatta ile gurur duyuyor." dedi.





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