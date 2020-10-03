03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta golleri Kadıköy'de attı Afrika'da yankılandı!

Kadıköy'de attı Afrika'da yankılandı! Samatta...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında sahasında 'ü 2-1'lik skorla geçen 'nin galibiyet gollerini yeni atmıştı. Tanzanyalı forvetin attığı goller sonrasında , konuyla ilgili paylaşım yaptı.

'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, attığı 2 golle 'in 4. haftasında oynanan Karagümrük maçında 3 puanı getiren isim oldu.

Maçın ardından , attığı twitle Tanzanyalı yıldızı onore etti.

"AFRİKA GURUR DUYUYOR"

Afrika Futbol Federasyonu konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Afrika, Tanzanyalı Süper Star Samatta ile gurur duyuyor." dedi.

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