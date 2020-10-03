03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Edinson Cavani'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Cavani'den F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

çalışmalarını sürdüren 'nin uzun süre gündeminde yer alan Uruguaylı yıldız 'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli golcünün devi ile anlaştığı ve yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fransız devi Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz döneminde adı sık sık ile anılan 'nin yeni adresi belli oldu.

ESPN'de yer alan habere göre Uruguaylı dünya yıldızı, İngiltere ekibi ile anlaşma sağladı. Cavani'nin Kırmızı Şeytanlar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asistlik bir performans sergiledi.

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