Son dakika transfer haberi: Edinson Cavani'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde yer alan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli golcünün Premier Lig devi Manchester United ile anlaştığı ve yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fransız devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oldu.

ESPN'de yer alan habere göre Uruguaylı dünya yıldızı, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaşma sağladı. Cavani'nin Kırmızı Şeytanlar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asistlik bir performans sergiledi.

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