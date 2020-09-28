28 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi

Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 4. haftasında sahasında 'ü ağırlayacak , maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların izin yaptığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam ettiği ve koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, 29 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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